Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 4 февраля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 4 февраля охватят часть населенных пунктов, они будут действовать из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Украинцев предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 4 февраля.

Из-за плановых работ в пределах Александрийской общины электричество будут выключать с 9 до 15 часов. Это касается следующих населённых пунктов:

с.Диброва часть домов, которые находятся на улицах: Вышнева; Дачна; Перемогы; Ричкова; Ричковый пер.; Степова.

с. Косивка часть домов, находящихся на улицах: Вышнева; Дибровы; Дружня; Зарична; Захысныкив Украины; Культуры; Лугова; Луговый пров.; Мыру пров.; Мыру; Млынова; Молодижна; Незалежности; Нова; Першотравнева; Покровська; Садовый; Свитанкова; Степова; Центральна; Шевченка.

В Александрийской общине также будут обесточены с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

с.Вильный Посад улица Весела

с.Глыбоке дома на ул. Лисова; Осыпенко

с.Марьивка некоторые дома на ул. Лисна; Молодижный пер.; Нагорна; Центральна.

с.Недогаркы некоторые дома на ул. Садова; Степова; Центральна; Шевченко

с.Новоулянивка некоторые дома на ул. Вышнева; Центральна.

В Кропивницком районе также продлятся плановые ремонтные работы. Поэтому электричество будут выключать с 9 до 17 часов в населенном пункте Шевченково. Ограничения коснутся части домов по адресам: Польова; Степова; Тобилевычив; Зарична.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».

