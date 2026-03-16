Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в основном предлагают в формате сожительства с хозяевами, где важна ответственность.

В Полтаве и Котелевском районе появились возможности бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

Варианты рассчитаны на размещение в частных домах с приусадебными участками и общим бытом.

В Полтаве, на переулке Тупом, предлагают отдельную просторную комнату с доступом к саду и огороду. Проживание подходит для женщины или супруги без детей. В помещении созданы базовые условия и тепло. Рядом проживает пожилая женщина, которая обслуживает себя самостоятельно, но имеет возрастные нарушения памяти. От кандидатов ожидают аккуратности, порядочности и помощи с несложными хозяйственными делами во дворе.

Еще один объект расположен в селе Козловщина Котелевского района. Там предоставляют комнату с водоснабжением, канализацией, газовым отоплением, душем и туалетом. Установлен бойлер и проведен Интернет; на случай отключений предусмотрен инвертор. Летняя кухня позволяет готовить в теплое время года.

На территории обитают куры, собака и кошки. Владельцы ищут женщину для совместного проживания и поддержки. В населенном пункте работают магазины, школа и детсад, в областной центр около 17 километров, транспорт курсирует регулярно.

Специалисты советуют внимательно проверять объявления с финансовыми обещаниями от незнакомых лиц во избежание мошенничества.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области в основном предлагают в формате сожительства с хозяевами, где важна ответственность, взаимоуважение и участие в ежедневных делах. Новые предложения регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют следить за актуальными объявлениями.

