Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 4 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 лютого охоплять частину населених пунктів, вони діютимуть через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 4 лютого.

Через планові роботи в межах Олександрійської громади електрику вимикатимуть з 9 до 15 години. Це стосується наступних населених пунктів:

с.Діброви частина будинків, що знаходяться на вулицях: Вишнева; Дачна; Перемоги; Річкова; Річковий пров.; Степова.

с. Косівка частина будинків, що знаходяться на вулицях: Вишнева; Діброви; Дружня; Зарічна; Захисників України; Культури; Лугова; Луговий пров.; Миру пров.; Миру; Млинова; Молодіжна; Незалежності; Нова; Першотравнева; Покровська; Садовий; Світанкова; Степова; Центральна; Шевченка.

В Олександрійській громаді також будуть знеструмлення з 9 до 16 години в таких населених пунктах:

с.Вільний Посад вулиця Весела

с.Глибоке деякі будинки на вул. Лісова; Осипенко

с.Мар'ївка деякі будинки на вул. Лісна; Молодіжний пров.; Нагорна; Центральна

с.Недогарки деякі будинки на вул. Садова; Степова; Центральна; Шевченко

с.Новоулянівка деякі будинки на вул. Вишнева; Центральна

В Кропивницькому районі також триватимуть планові ремонтні роботи. Через це електрику вимикатимуть з 9 до 17 години в населеному пункті Шевченкове. Обмеження зачеплять частину будинків за адресами: Польова; Степова; Тобілевичів; Зарічна.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

