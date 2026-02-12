Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего ориентирована на пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми старшего возраста и внутри перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Пространство обеспечивает посетителей продуктовыми наборами, средствами гигиены и вещами первой необходимости. Параллельно волонтеры проводят индивидуальные консультации, объясняют условия социальных программ и подсказывают доступные форматы поддержки.

Ячейка действует на территории Александровской общины и стала важным пунктом помощи для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты питания, бытовые товары, а также советы по адаптации и оформлению необходимой документации.

Отдельное направление работы сосредоточено на Покровском отрезке, где запросы остаются повышенными. Поддержку направляют одиноким гражданам и семьям, которым сложно самостоятельно покрывать ежедневные расходы.

Прием посетителей продолжается по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке справок.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего ориентирована на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальное расписание выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют обращаться заранее и следить за обновлениями, чтобы получить необходимую поддержку без задержек и длительного ожидания.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.