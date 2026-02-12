Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передусім орієнтована на людей похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми старшого віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Простір забезпечує відвідувачів продуктовими наборами, засобами гігієни та речами першої потреби. Паралельно волонтери проводять індивідуальні консультації, пояснюють умови соціальних програм і підказують доступні формати підтримки.

Осередок діє на території Олександрівської громади й став важливим пунктом допомоги для місцевих мешканців та переселенців. Тут можна отримати харчі, побутові товари, а також поради щодо адаптації й оформлення необхідної документації.

Окремий напрям роботи зосереджений на Покровському відрізку, де запити залишаються підвищеними. Підтримку спрямовують самотнім громадянам і родинам, яким складно самостійно покривати щоденні витрати.

Прийом відвідувачів триває у будні дні з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують звернення, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки довідок.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передусім орієнтована на людей похилого віку, осіб з інвалідністю й громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальний розклад видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять звертатися завчасно та стежити за оновленнями, щоб отримати необхідну підтримку без затримок і тривалого очікування.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

