В этом году в Киеве подорожание тюльпанов и других весенних цветов может превысить привычные показатели в канун 8 марта.

Тюльпаны, один из самых нежных символов весны и традиционный фаворит среди цветов в Киеве до 8 марта, однако, они могут подорожать, пишет Politeka.

Рассказываем, что будет с ценниками.

Стоимость может существенно отличаться в зависимости от места покупки. На рынках или у продавцов у станций метро тюльпаны часто продают дешевле, чем во флористических салонах, ведь там обычно меньше наценка. Утренний поход на рынок может стать возможностью приобрести свежие букеты по более выгодной цене.

Альтернативой остаются супермаркеты. В канун праздника крупные торговые сети активно завозят сезонные цветы, предлагают акции и готовые букеты по конкурентным ценам. Если покупать сразу несколько десятков тюльпанов, то иногда можно рассчитывать даже на дополнительную скидку.

Стоимость одного тюльпана колеблется в пределах 44–55 гривен. Однако ближе к 8 марта цены традиционно растут – ориентировочно до 70–85 гривен за цветок. Такая динамика повторяется каждый год из-за стабильно высокого сезонного спроса.

В 2026 году на формирование цен влияет еще один фактор – ситуация с электроснабжением. Букеты хранят в холодильных камерах с четко определенным температурным режимом. При отключении электроэнергии магазины вынуждены использовать генераторы, что означает дополнительные расходы на топливо, обслуживание техники и резервное оборудование.

Для малого и среднего бизнеса это существенная финансовая нагрузка. Некоторые предприниматели могут сократить объемы закупок, чтобы минимизировать риски. Если же предложение на рынке уменьшится, а спрос остается высоким, цены могут вырасти еще больше из-за дефицита товара.

Именно поэтому в этом году в Киеве подорожание тюльпанов и других весенних цветов может превысить привычные 30–50% и оказаться более заметным, чем в предыдущие сезоны.

