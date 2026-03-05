Подорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на ремонт транспорта и обеспечением стабильной работы рейсов.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

С января перевозчики обновили тарифы на пригородные и междугородные рейсы. Пассажиры уже ощутили изменения в популярных направлениях, что влияет на ежедневные расходы семей.

Наибольшее повышение зафиксировано на маршруте №560 "Белгород-Днестровский - Одесса". Билет вырос до 200 гривен вместо 160. Регулярные пассажиры теперь получают дополнительные расходы в течение месяца.

Компании объясняют, что удорожание проезда в Одесской области связано с ростом цен на горючее, расходами на ремонт транспорта и обеспечением стабильной работы рейсов. Местные жители активно обсуждают новые тарифы и ожидают возможные решения от власти.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять график диспетчеров.

В областном центре расширяется сеть социального транспорта. Бесплатный маршрут "проспект Свободы - улица Архитекторская" дублирует трамвай №27 и обеспечивает сообщение между районами во время перебоев электроснабжения.

Эксперты советуют планировать поездки заранее, проверять актуальные расписания и рассматривать альтернативные варианты передвижения.

Жителям советуют следить за сообщениями перевозчиков и своевременно рассчитывать расходы на транспорт во избежание непредвиденных трудностей.

