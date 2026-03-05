Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей.

С начала 2026 г. в Черниговской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Жители региона получили обновленные платежки. Изменения охватывают водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора. Для частных домов месячная плата составляет 37,50 грн. на одного человека, а для квартир многоэтажек — 36,55 грн. Счета формируются автоматически, в дополнительных действиях не нуждаются.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат персонала. Такие изменения обеспечивают стабильную работу систем обращения с отходами и поддержку качества услуг в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы. Проект «єВідновлення» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета в срок, проверять начисления и планировать семейный бюджет. Это помогает избежать долгов и штрафов, а также поддерживает инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Тарифы учитывают льготы и государственную помощь социально уязвимым категориям. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области также включает в себя модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это помогает избежать неожиданных расходов и обеспечивает контроль над семейным бюджетом.

