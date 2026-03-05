Если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Харькове может привести к удорожанию ягод и фруктов.

Дефицит продуктов в Харькове обостряется из-за нехватки сезонных работников на аграрных предприятиях, сообщает Politeka.

Отечественные фермеры ищут способы обеспечить сбор урожая малины, клубники, голубики и яблок, ведь украинские сборщики массово выезжают в Европу из-за более высоких зарплат и лучших условий труда.

По данным Госстата, в 2024 году площадь малинников составила 5000 гектаров. Для сбора ягоды необходимо около 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч человек. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отмечает, что без иностранных рабочих Украина рискует не собрать урожай 2026 года и потерять позиции среди экспортеров.

Проблема распространяется и на плантации голубики, клубники и яблок. Украинские хозяйства находят только половину нужного количества сборщиков внутри страны. Основная причина – низкие заработки по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где предлагают жилье, проезд и лучшие условия.

Некоторые предприятия уже готовы повышать оплату до польского уровня до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев на внутреннем рынке. Другие выходят из ситуации из-за механизации сбора или предлагают покупателям самостоятельно собирать ягоды по более низкой цене.

Для обеспечения кадров обращаются в рекрутинговые агентства с поиском рабочих из Бангладеша, Непала, Индии и Африки. Неквалифицированным работникам предлагают $500, а водителям и операторам сложной техники – $800.

В то же время, украинское законодательство устанавливает высокие требования для найма иностранцев: зарплата не менее 10 минимальных окладов и оформление разрешений на проживание и трудоустройство. В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые должны упростить эти процедуры, но конкуренция с российскими работодателями остается серьезным препятствием.

Эксперты предостерегают: если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Харькове может привести к удорожанию ягод и фруктов, а также снижению объемов экспорта на международные рынки

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс