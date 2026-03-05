Новый график движения поездов в Винницкой области призван сделать сообщение более удобным для ежедневных поездок.

Новый график движения поездов в Винницкой области начнет действовать с 4 марта 2026 для пригородных рейсов сообщения Казатин — Бердичев, передает Politeka.

О корректировке сообщили в «Укрзализныце». Речь идет о двух вечерних рейсах, которые будут курсировать раньше предыдущего расписания. Решение было принято с учетом обращений пассажиров.

Поезд №6259 Казатин-1 — Бердичев теперь будет отправляться в 18:00 и прибывать в 18:40. Ранее он отправлялся в 18:20 и добирался до конечной станции в 19:00.

Рейс №6260 Бердичев - Казатин-1 будет начинать движение в 19:00 с прибытием в 19:35. До смен отправления было в 19:15, а прибытие - в 19:50.

В компании отмечают, что новый график движения поездов в Винницкой области призван сделать сообщение более удобным для ежедневных поездок. Пассажирам советуют заранее проверять время отправления перед планировкой поездки.

Кроме того, в Винницкой области также сообщали о подорожании проезда .

Журналисты обратились к представителю ассоциации перевозчиков Вячеславу Дарморосу. Он подтвердил, что цену билета на этом направлении долго не корректировали, поэтому перевозчики были вынуждены ее обновить.

По его словам, средний тариф в регионе составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Маршрут из Винницы в Казатин протяженностью 85 километров оставался дешевле по сравнению с другими рейсами.

Например, дорога из Винницы в Хмельник длиной 63 километра стоит 161 гривну. Представители отрасли отмечают, что в направлении Казатина повышение происходит постепенно, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на пассажиров.

Изменения тарифов в Винницкой области вступили в силу еще в январе, поэтому при планировании поездок следует учитывать обновленную стоимость.

