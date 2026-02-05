Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове обещает чередование морозных дней, оттепелей и периодических осадков.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове предусматривает небольшое потепление, а затем и возвращение к сильным морозам, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове опубликовали на сайте sinoptik.ua.

В понедельник, 6 февраля, в городе будет холодно. Ночью столбик термометра опустится до -11°С, ощущается как -17°С. Утром -12°С, днем ​​-7°С, а вечером -6°С. Солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается.

7 февраля облачность будет больше. Ночью температура -2°С, утром -1°С, днем ​​+2°С, вечером +2°С. Ощущается холоднее: от -7 до 0°С. Утром будет идти снег, днем ​​он превратится в мокрый снег, а вечером возможен мелкий дождь.

8 февраля в городе сохранится пасмурная погода на протяжении всего дня. Ночью +2°С, утром 0°С, днем ​​0°С, вечером -5°С. Утром возможен дождь, который днем ​​сменится на снег, ближе к вечеру осадки будут ослабевать.

9 февраля будет морозно, особенно ночью -10°С (ощущается как -18°С), утром -14°С, днем ​​-11°С, вечером -14°С. В течение дня облачность исчезнет, ​​возможен снег, а днем ​​осадки не прогнозируются.

10 февраля в городе ожидается ясный день. Ночью -17°С, утром -19°С, днем ​​-10°С, вечером -13°С. Ощущается как -22°С ночью и -18°С вечером. Осадков не будет.

11 февраля облачно, но без существенных осадков. Температура ночью -16°С, утром -14°С, днем ​​-3°С, вечером -4°С, ощущается как -22°С до -7°С.

12 февраля снова ожидается облачное небо. Ночью -5°С, утро -4°С, днем ​​+3°С, вечер +4°С. Утром небольшой снег закончится ближе к середине дня, последующих осадков не предполагается.

Жителям города советуют учитывать прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове.

