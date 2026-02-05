Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове предусматривает небольшое потепление, а затем и возвращение к сильным морозам, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове опубликовали на сайте sinoptik.ua.
В понедельник, 6 февраля, в городе будет холодно. Ночью столбик термометра опустится до -11°С, ощущается как -17°С. Утром -12°С, днем -7°С, а вечером -6°С. Солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается.
7 февраля облачность будет больше. Ночью температура -2°С, утром -1°С, днем +2°С, вечером +2°С. Ощущается холоднее: от -7 до 0°С. Утром будет идти снег, днем он превратится в мокрый снег, а вечером возможен мелкий дождь.
8 февраля в городе сохранится пасмурная погода на протяжении всего дня. Ночью +2°С, утром 0°С, днем 0°С, вечером -5°С. Утром возможен дождь, который днем сменится на снег, ближе к вечеру осадки будут ослабевать.
9 февраля будет морозно, особенно ночью -10°С (ощущается как -18°С), утром -14°С, днем -11°С, вечером -14°С. В течение дня облачность исчезнет, возможен снег, а днем осадки не прогнозируются.
10 февраля в городе ожидается ясный день. Ночью -17°С, утром -19°С, днем -10°С, вечером -13°С. Ощущается как -22°С ночью и -18°С вечером. Осадков не будет.
11 февраля облачно, но без существенных осадков. Температура ночью -16°С, утром -14°С, днем -3°С, вечером -4°С, ощущается как -22°С до -7°С.
12 февраля снова ожидается облачное небо. Ночью -5°С, утро -4°С, днем +3°С, вечер +4°С. Утром небольшой снег закончится ближе к середине дня, последующих осадков не предполагается.
Жителям города советуют учитывать прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Харькове.
