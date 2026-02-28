Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в нескольких районах столицы для нуждающихся в горячем питании и поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве и организуют волонтеры благотворительной организации «Еда жизни», сообщает Politeka.

О формате выдачи бесплатных продуктов в Киеве рассказали на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Программа призвана помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности ВПЛ и пенсионерам, обеспечивая их горячими обедами.

Приготовленные блюда раздают три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Выдача производится по определенному графику в разных районах города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве формируются с учетом высоких стандартов качества и безопасности питания.

Волонтеры организации готовят вегетарианские и веганские блюда, которые имеют высокую питательную ценность и подходят для людей всех возрастов.

При этом «Пища жизни» организует раздачу не только для жителей города, но и для прибывших с прифронтовых территорий или оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны.

График раздачи подразумевает три точки в столице. В 13:30 в парке «Радуга» по улице Мечты, в 14:00 по улице Новомостицкая, 2-Г и в 15:30 по улице Нижний Вал, 23.

Организаторы призывают нуждающихся в помощи приходить по времени и адресам, а также передавать информацию знакомым и соседям, чтобы помощь дошла до максимального количества людей.

Кроме горячих и питательных обедов, организация «Пища жизни» активно распространяет информацию о других формах поддержки для уязвимых групп населения.

Это позволяет жителям столицы и переселенцам получать комплексную помощь и поддерживать себя в сложных условиях.

