Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого в Харкові обіцяє чергування морозних днів, відлиг та періодичних опадів.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого в Харкові передбачає невелике потепління, а згодом і повернення до сильних морозів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого в Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

У понеділок, 6 лютого, у місті буде морозно. Вночі стовпчик термометра опуститься до -11°С, відчуватиметься як -17°С. Вранці -12°С, вдень -7°С, а ввечері -6°С. Сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, опадів не очікується.

7 лютого хмарність буде більшою. Вночі температура -2°С, вранці -1°С, вдень +2°С, ввечері +2°С. Відчувається холодніше: від -7°С до 0°С. Вранці йтиме сніг, удень він перетвориться на мокрий сніг, а ввечері можливий дрібний дощ.

8 лютого в місті збережеться хмарна погода протягом усього дня. Вночі +2°С, вранці 0°С, вдень 0°С, ввечері -5°С. Вранці можливий дощ, який вдень зміниться на сніг, ближче до вечора опади слабшатимуть.

9 лютого буде морозно, особливо вночі -10°С (відчувається як -18°С), вранці -14°С, вдень -11°С, ввечері -14°С. Протягом дня хмарність зникне, можливий нічний сніг, а вдень опади не прогнозуються.

10 лютого у місті очікується ясний день. Вночі -17°С, вранці -19°С, вдень -10°С, ввечері -13°С. Відчувається як -22°С вночі та -18°С ввечері. Опадів не буде.

11 лютого буде хмарно, але без суттєвих опадів. Температура вночі -16°С, вранці -14°С, вдень -3°С, ввечері -4°С, відчувається як -22°С до -7°С.

12 лютого знову очікується хмарне небо. Вночі -5°С, ранок -4°С, вдень +3°С, вечір +4°С. Ранковий дрібний сніг закінчиться ближче до середини дня, подальших опадів не передбачається.

Мешканцям міста радять враховувати прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого в Харкові.

