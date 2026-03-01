Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году началась в рамках социальной инициативы, направленной на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программа будет реализована в Харькове и Изюме.

В центре внимания — домохозяйства, подвергшиеся разрушениям из-за обстрелов или длительное время находившихся в опасных условиях. Основная цель – восстановить жилье и обеспечить базовые потребности.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает установку новых дверей и окон, починку крыши, восстановление стен или потолка. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома.

Подать обращения могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие матери и родители, беременные женщины. Каждую заявку рассматривают индивидуально, даже если не хватает отдельных документов.

Для участия необходимо предоставить удостоверение личности, подтверждение права собственности и справки о доходах. Консультанты помогают с подготовкой бумаг и сопровождают заявителей на всех этапах.

Отдельное направление включает домашнее сопровождение одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения сроков подачи документов. Инициатива призвана снизить финансовую нагрузку и стабилизировать быт в сложный период.

