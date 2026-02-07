Новая система оплаты за проезд в Ровенской области обеспечит прозрачность сбора средств и снизит риск мошенничества.

Запускают новую систему оплаты за проезд в Ровенской области, что позволит оплачивать поездки в автобусах и троллейбусах исключительно по карточкам, передает Politeka.

Об этом сообщает Твое Ровно.

Валидаторы устанавливают во всех коммунальных транспортных средствах до конца февраля, а до конца года планируют полностью отказаться от наличных денег, даже в частных маршрутках.

Контроллеры будут проверять оплату билетов, их будут учить по примеру львовской системы контроля. Такие мероприятия призваны упростить оплату проезда, ускорить посадку пассажиров и снизить очереди на остановках.

Новая система оплаты за проезд в Ровенской области обеспечит прозрачность сбора средств и снизит риск мошенничества. Переход на безналичность позволит оптимизировать работу предприятия и повысить качество обслуживания.

Жителей призывают ознакомиться с правилами пользования валидаторами и заранее пополнять карточки. Контроллеры будут проводить информационные рейды, чтобы объяснять пассажирам новые правила и помогать с оплатой.

Переход на безналичные деньги станет обязательным для всех автобусов и троллейбусов в городе до конца 2026 года, а частные перевозчики уже получили соответствующие рекомендации.

Кроме того, в Ровенской области также сообщалось о повышении цен на коммунальные услуги.

В коммунальном предприятии "Костопольводоканал" объясняют, что повышение тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы. Дополнительно учтены потребности в резервных установках, чтобы гарантировать бесперебойную работу даже во время аварий или плановых ремонтов.

Последние новости Украины: