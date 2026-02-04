Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з початку 2026 року і охоплює оплату водопостачання, водовідведення та утримання інженерної інфраструктури у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

Зміни впливають на щомісячні платежі всіх жителів, незалежно від типу житла. Кубометр води тепер коштує 38,14 гривні, а водовідведення — 42,10 гривні з ПДВ. Нові тарифи враховують витрати на утримання мереж, зарплати персоналу та резервні ресурси для стабільної роботи системи.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом цін на електроенергію, паливо та матеріали. Додатково враховано потребу в резервних установках, щоб гарантувати безперебійну роботу навіть під час аварій або планових ремонтів.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області також обумовлене додатковим навантаженням на інженерну систему. Зростання споживання, незаконні підключення та відсутність індивідуальних лічильників у деяких будинках підвищують витрати на підтримку мереж. Розрахунки нових ставок узгоджені з державними нормами та порівняні з показниками сусідніх громад.

Мешканцям радять завчасно планувати щомісячний бюджет, передавати показники лічильників та стежити за офіційними повідомленнями. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості та забезпечує стабільне водопостачання й нормальну роботу каналізаційних систем.

Додатково експерти радять економити воду, використовувати сучасні лічильники та контролювати витрати, щоб зменшити платіжки та підтримати ефективність роботи комунальних мереж.

