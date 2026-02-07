Нова система оплати за проїзд у Рівненській області забезпечить прозорість збору коштів та знизить ризик шахрайства.

Запускають нову систему оплати за проїзд у Рівненській області, що дозволить оплачувати поїздки в автобусах та тролейбусах виключно картками, передає Politeka.

Про це інформує Твоє Рівне.

Валідатори встановлюють у всіх комунальних транспортних засобах до кінця лютого, а до кінця року планують повністю відмовитися від готівки, навіть у приватних маршрутках.

Контролери перевірятимуть оплату квитків, їх навчатимуть за прикладом львівської системи контролю. Такі заходи покликані спростити оплату проїзду, прискорити посадку пасажирів та зменшити черги на зупинках.

Нова система оплати за проїзд у Рівненській області забезпечить прозорість збору коштів та знизить ризик шахрайства. Перехід на безготівку також дозволить оптимізувати роботу підприємства та підвищити якість обслуговування.

Мешканців закликають ознайомитися з правилами користування валідаторами і заздалегідь поповнювати картки. Контролери проводитимуть інформаційні рейди, щоб пояснювати пасажирам нові правила та допомагати з оплатою.

Пперехід на безготівку стане обов’язковим для всіх автобусів і тролейбусів у місті до кінця 2026 року, а приватні перевізники вже отримали відповідні рекомендації.

Крім того, у Рівненській області також повідомляли про підвищення цін на комунальні послуги.

У комунальному підприємстві «Костопільводоканал» пояснюють, що підвищення тарифів пов’язане з ростом цін на електроенергію, паливо та матеріали. Додатково враховано потребу в резервних установках, щоб гарантувати безперебійну роботу навіть під час аварій або планових ремонтів.

