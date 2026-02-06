Облэнерго предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на эти выходные – 7 и 8 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Харьковской области 7 и 8 февраля 2026 будут действовать дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, в эти выходные дополнительные графики отключения света в Харьковской области в частности коснутся Люботинского городского территориального общества. Ограничения электроснабжения будут действовать примерно с 9:00 до 16:09.

В субботу, 7 февраля, как пишет Politeka, без электроэнергии временно останутся жители города Люботин по следующим адресам:

ул. Героев Афганцев, 21, 22/14, 26, 27, 28/11, 29, 30/8, 31/10, 32, 33/17, 34, 35, 35А, 36-40, 41/26, 42, 45, 42 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65;

Никиты Буцкого, 3, 4, 4А, 5-8, 9А, 10/12, 11, 12, 14/35;

Алексея Гиренко, 28-33, 34/16, 35;

Рябиновая, 2, 3А, 4;

Чехова, 3, 3А, 4-6, 7/13;

Барчанская, 2-8, 10;

Всеволода Нестайко, 4, 8, 12, 18, 22, 24, 25А, 26-33, 34/100, 35, 37, 37/98;

Горная, 1-4, 6, 12;

Соревнования, 72, 74, 75, 77, 79/104;

Ревчанская, 4, 76, 78, 80, 82, 84-88, 90, 90А, 91-94, 95/2, 96, 97, 97А, 99, 101-103, 105-108, 108А, 109 119-121, 123-125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 149;

частично переулки Караванский, Ревчанский, Хуторский, Винницкий.

В воскресенье, 8 февраля, дополнительные графики отключения света в Харьковской области будут действовать в следующих населенных пунктах:

Спартасы (ул. Мира, 1, 3-6, 8; Новая, 1-4, 11/15; Троицкая, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 26; пер. Троицкий, 3, 5-8, 8А, 9, 10,)

Манченки (ул. Ботаническая, 1, 2, 4, 4А, 5; СТ "Монолит", д.29; въезд Совхозный, 1, 2);

Люботин (Цветковая, 38; Живописная, 7, 13).

