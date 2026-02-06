Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на ці вихідні – 7 та 8 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Харківській області 7 та 8 лютого 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, цими вихідними додаткові графіки відключення світла в Харківській області зокрема торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Обмеження електропостачання діятимуть приблизно з 9:00 до 16:09.

У суботу, 7 лютого, як пише Politeka, без електроенергії тимчасово залишаться мешканці міста Люботин за такими адресами:

вул. Героїв Афганців, 21, 22/14, 26, 27, 28/11, 29, 30/8, 31/10, 32, 33/17, 34, 35, 35А, 36-40, 41/26, 42, 43, 43/25, 44-49, 50/2, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65;

Микити Буцького, 3, 4, 4А, 5-8, 9А, 10/12, 11, 12, 14/35;

Олексія Гиренка, 28-33, 34/16, 35;

Рябінова, 2, 3А, 4;

Чехова, 3, 3А, 4-6, 7/13;

Барчанська, 2-8, 10;

Всеволода Нестайка, 4, 8, 12, 18, 22, 24, 25А, 26-33, 34/100, 35, 37, 37/98;

Гірна, 1-4, 6, 12;

Змагання, 72, 74, 75, 77, 79/104;

Ревчанська, 4, 76, 78, 80, 82, 84-88, 90, 90А, 91-94, 95/2, 96, 97, 97А, 99, 101-103, 105-108, 108А, 109-117, 117А, 119-121, 123-125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 149;

частково провулки Караванський, Ревчанський, Хутірський, Вінницький.

У неділю, 8 лютого, додаткові графіки відключення світла в Харківської області діятимуть у таких населених пунктах:

Спартаси (вул. Миру, 1, 3-6, 8; Нова, 1-4, 11/15; Троїцька, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 26; пров. Троїцький, 3, 5-8, 8А, 9, 10, 12-14);

Манченки (вул. Ботанічна, 1, 2, 4, 4А, 5; СТ "Моноліт", буд.29; вʼїзд Совхозний, 1, 2);

Люботин (Квіткова, 38; Живописна, 7, 13).

