Попри пошкодження місцевих олійних підприємств, дефіцит продуктів в Кіровоградській області наразі не очікується, повідомляє Politeka.

Внутрішнє споживання соняшникової олії становить лише 5,6–8% від загального виробництва країни, що забезпечує стабільний запас для магазинів і ринку.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на більшість товарів залишатимуться незмінними. Аналітики «АПК-Інформ» зазначають фактори, які потенційно можуть вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Підвищення цін може відбуватися через зростаючий попит на експорт, обмежену активність аграріїв у продажах сировини та виробничі ризики».

Крім того, додаткові витрати виникають через дефіцит електроенергії, потребу в генераторах, логістику та страхові платежі. Проте суттєвого здорожчання соціально важливої олії очікувати не слід.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. При підвищенні вартості понад 15% продавці повинні повідомляти покупців за місяць, при 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка обмежена 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області залишатиметься мінімальним, а державне регулювання допомагає стримувати потенційне зростання цін для населення. Мешканцям радять уважно відстежувати ціни, планувати покупки та зберігати спокій, щоб забезпечити стабільне постачання необхідних товарів.

Регулярне планування покупок і помірне поповнення запасів допоможе уникнути непотрібної паніки та забезпечити комфортне життя в умовах ринку.

