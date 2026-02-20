Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочалася в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, інформує Politeka.

Ініціатива охоплює Харків та Ізюм.

Пріоритет надають домогосподарствам, що зазнали руйнувань через обстріли або тривалий період жили без належних умов. У центрі уваги — безпека житла та базовий комфорт.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає встановлення вікон і дверей, ремонт покрівлі, відновлення стін чи стелі. Перелік робіт формують після технічного огляду помешкання.

Подати звернення можуть громадяни від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні матері чи батьки, вагітні жінки. Кожну заявку аналізують індивідуально, навіть якщо бракує окремих довідок.

Для участі потрібні посвідчення особи, документи на право власності та відомості про прибутки. Консультанти супроводжують заявників і допомагають правильно оформити папери.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх громадян і осіб із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку та контролюють щоденні потреби.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення умов проживання.

Мешканцям рекомендують відстежувати офіційні оголошення й звертатися на гарячу лінію для уточнення строків подання звернень. Регулярна підтримка дозволяє стабілізувати побут і зменшити навантаження на сімейний бюджет у складний період.

