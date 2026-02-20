Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновила работу в начале января 2026 после непродолжительной паузы, сообщает Politeka.

Инициативу вновь запустило волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни».

Горячие обеды и напитки готовят каждый день. Выдача стартует в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Поддержку могут получить люди преклонного возраста и внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в тяжелых условиях.

Команда просит горожан сообщать о тех, кто больше нуждается в заботе. Это позволяет направлять ресурсы адресно и оперативно реагировать на запросы.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. В пространстве можно получить консультации по социальным вопросам, пообщаться и найти необходимую информацию о доступных сервисах.

Проект действует на неизменной базе. Его цель – поддержать самочувствие пожилых граждан, сохранить активность и создать атмосферу внимания.

Отдельно работает формат адресной поддержки для людей с существенными финансовыми трудностями. Предусмотрена доставка готовых блюд на дом и базовое сопровождение.

С момента запуска совершено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие граждане и семьи с детьми. Такой подход помогает снизить нагрузку на точки выдачи.

В центре рекомендуют заранее уточнять график работы и следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно воспользоваться инициативой.

Жителям советуют обращаться раньше времени, чтобы волонтеры могли спланировать объемы приготовления и обеспечить стабильную выдачу блюд.

