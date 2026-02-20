Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновила роботу на початку січня 2026 року після нетривалої паузи, повідомляє Politeka.

Ініціативу знову запустив волонтерський простір «Гостинна хата» в межах сезону «Їжа Життя».

Гарячі обіди та напої готують щодня. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Підтримку можуть отримати люди поважного віку та внутрішньо переміщені особи, які опинилися у скрутних умовах.

Команда просить містян повідомляти про тих, хто найбільше потребує турботи. Це дозволяє спрямовувати ресурси адресно та оперативно реагувати на запити.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування. У просторі можна отримати консультації із соціальних питань, поспілкуватися та знайти необхідну інформацію щодо доступних сервісів.

Проєкт діє на постійній основі. Його мета — підтримати самопочуття літніх громадян, зберегти активність і створити атмосферу уваги.

Окремо працює формат адресної підтримки для людей із суттєвими фінансовими труднощами. Передбачена доставка готових страв додому та базовий супровід.

З моменту запуску здійснено 483 виїзди з гарячою їжею. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні громадяни та родини з дітьми. Такий підхід допомагає зменшити навантаження на точки видачі.

У центрі рекомендують завчасно уточнювати графік роботи й стежити за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно скористатися ініціативою.

Мешканцям радять звертатися завчасно, аби волонтери могли спланувати обсяги приготування та забезпечити стабільну видачу страв.

