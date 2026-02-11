График отключения газа с 12 по 13 февраля в Ровенской области предусматривает плановые и аварийные работы по газораспределительным сетям в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 12 по 13 февраля в Ровенской области коснется нескольких населенных пунктов.
В частности, 12.02.2026 в с. Женат работники Острожского участка проведут ремонт, из-за чего временно прекратят газоснабжение до двух коммунально бытовых объектов и домов 129 потребителей.
Ограничения будут относиться к жителям ул. Мирная, ул. Тихая, ул. Котляревского и ул. Криничная. Восстановление подачи голубого топлива планируется после завершения всех необходимых технических процедур и проверок.
График отключения газа с 12 по 13 февраля в Ровенской области включает в себя аварийно ремонтные работы в г. Корец и с. Гвоздей, которые продлятся с 12.02.2026 по 13.02.2026 с 8.00 час.
Ограничения газоснабжения коснутся одного коммунально бытового объекта и жилья 622 потребителей. В г. Корец работы будут проходить по ул. Владимирская частично и по адресу ул. Владимирская, 15
А также – на ул. Зеленая, пер. Зеленый, ул. Л.Украинки, пер. Л.Украинки, ул. Мосийчука, ул. Гарбарская, ул. Тихая, ул. Коцюбинского, ул. Довженко, ул. Котляревского, ул. Корецкая и в с. Гвоздей.
Кроме этого, проведение ремонтных работ 13.02.2026 с 8.00 часов запланировано в г. Острог. Из-за технических работ временно будет прекращено газоснабжение в одном коммунально бытовом объекте и в домах 33 потребителей по адресу ул. Бельмаж,102.
