Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с начала 2026 года, сообщает Politeka.
Изменения коснулись водоснабжения , водоотвода и содержания инженерной инфраструктуры в местных общинах. Новые суммы оказывают влияние на ежемесячные платежи жителей независимо от типа жилья.
Кубометр воды теперь стоит 38,14 гривны, а водоотвод – 42,10 гривны с НДС. Тарифы учитывают фактические расходы по обслуживанию сетей, зарплате персонала и обеспечению стабильности системы.
В коммунальном предприятии "Костопольводоканал" объясняют, что повышение тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы, а также необходимостью содержания резервных установок. Такие меры гарантируют бесперебойную работу сетей даже при авариях или плановых ремонтах.
Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области также обусловлено дополнительными нагрузками на инженерную систему. Рост потребления, незаконное подключение и отсутствие индивидуальных счетчиков в некоторых домах повышают затраты на поддержку сетей. Новые ставки сравнили с показателями соседних общин, а методику расчетов согласовали с государственными нормами.
Жителям советуют раньше времени планировать ежемесячный бюджет, передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Своевременная оплата обеспечивает стабильное водоснабжение, нормальную работу канализационных сетей и отсутствие задолженности.
Соблюдение простых правил экономии воды и планирования расходов помогает уменьшить платежи и поддержать стабильную работу коммунальных сетей.
