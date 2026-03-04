Энергетики будут делать профилактические меры, через которые будут действовать графики отключения света в Винницкой области на 5 марта.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики будут делать профилактические меры, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций. В этой связи утверждены почасовые графики отключения света в Винницкой области на 5 марта.

С 9 до 17 часов в населенном пункте Жмерынка будут выключать электричество в части домов, находящихся на улицах:

Андрия Шептыцького: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 500, 501

Будивельныкив: 1, 1/4, 1Б, 1Ж, 5, 5/2, 5А, 7, 9, 11, 95

Гайова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Генерала Заболотного

Ивана Богуна: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Лизы Чайкинои: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Марка Вовчка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Мыхайла Вербыцького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Нечуй-Левыцького: 28

Подильська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Свободы: 1, 48, 54, 76/2, 92, 159, 161, 169, 171, 173, 173/2

Сильськогосподарська

Ярослава Мудрого: 2В, 3, 3/4, 3/7, 3А, 3Б, 3К/2, 3Л, 7, 9, 9Б, 9В, 11, 11А, 13, 19Б, 19Г, 19Л, 21, 21А, 23, 23А, 23Б, 27, 29, 29Г, 31, 33, 41, 43

Н. Левыцького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16

провулок Подильськый: 2, 3, 5, 7, 9

С 9 до 17 часов обесточат населенный пункт Мала Жмерынка. Ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:

Благодатна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12

Котовського: 16

Леси Украинкы: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26А, 27, 29, 31, 31А, 33, 39

Мыру: 35, 45А, 73

Петровського: 14, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 54А, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 69А, 70, 70А, 71, 80, 82, 84, 86, 88, 90

Шевченка: 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 44А, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 66А

провулок Леси Украинкы: 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 28А, 41, 43, 45, 47, 49, 51

С 9 до 15 часов будут выключать электричество в населенном пункте Кильянивка в домах на улицах:

Лугова: 4, 7, 10, 11, 12, 16

Мыра: 1, 2, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 29

