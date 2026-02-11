Місцевих мешканців попереджають про графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Рівненській області, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Рівненській області передбачає планові та аварійні роботи на газорозподільних мережах у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Рівненській області торкнеться кількох населених пунктів.

Зокрема, 12.02.2026 у с. Оженин працівники Острозької дільниці проведуть ремонт, через що тимчасово припинять газопостачання до двох комунально побутових об’єктів та осель 129 споживачів.

Обмеження стосуватимуться жителів вул. Мирна, вул. Тиха, вул. Котляревського та вул. Кринична. Відновлення подачі блакитного палива планують після завершення всіх необхідних технічних процедур і перевірок.

Графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Рівненській області включає аварійно ремонтні роботи у м. Корець та с. Гвіздів, які триватимуть з 12.02.2026 до 13.02.2026 з 8.00 год.

Обмеження газопостачання торкнуться одного комунально побутового об’єкта та осель 622 споживачів. У м. Корець роботи проходитимуть на вул. Володимирська частково та за адресою вул. Володимирська, 15.

А також - на вул. Зелена, пров. Зелений, вул. Л.Українки, пров. Л.Українки, вул. Мосійчука, вул. Гарбарська, вул. Тиха, вул. Коцюбинського, вул. Довженка, вул. Котляревського, вул. Корецька та у с. Гвіздів.

Крім цього, проведення ремонтних робіт 13.02.2026 з 8.00 год заплановане у м. Острог. Через технічні роботи тимчасово буде припинено газопостачання в одному комунально побутовому об’єкті та в оселях 33 споживачів за адресою вул. Бельмаж,102.

