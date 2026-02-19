Дефицит продуктов в Кировоградской области оценивается как минимальный.

Дефицита продуктов в Кировоградской области пока не прогнозируется, сообщает Politeka.

Несмотря на повреждения местных предприятий по переработке масличных культур, угрозы нехватки товаров в магазинах региона отсутствуют. Внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего 5,6–8% общего производства страны, что гарантирует стабильный запас для рынка и торговых сетей.

Министерство экономики уверяет, что цены на большинство продуктов будут оставаться стабильными. Аналитики АПК-Информ отмечают факторы, которые потенциально способны повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет, что повышение может происходить из-за активного экспорта, ограниченных продаж сырья агропроизводителями и производственных рисков.

Дополнительно на себестоимость оказывают влияние дефицит электроэнергии, использование генераторов, логистические сложности и страховые платежи. Однако существенного удорожания социально важных товаров не следует ожидать.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость растет более 15%, продавцы должны сообщать потребителям за месяц, при повышении 10–15% — через две недели, а при 5–10% — за три дня. Торговая надбавка ограничена 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом дефицит продуктов в Кировоградской области оценивают как минимальный. Местным советуют планировать покупки, отслеживать цены и сохранять спокойствие, чтобы обеспечить бесперебойную поставку необходимых товаров.

Регулярная планировка и умеренное пополнение запасов помогает избежать паники и сохранить комфортные условия для жизни в регионе.

