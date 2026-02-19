Дефіцит продуктів в Кіровоградській області оцінюють як мінімальний.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області поки не прогнозується, повідомляє Politeka.

Попри пошкодження місцевих підприємств із переробки олійних культур, загрози нестачі товарів у магазинах регіону немає. Внутрішнє споживання соняшникової олії становить лише 5,6–8% від загального виробництва країни, що гарантує стабільний запас для ринку та торговельних мереж.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на більшість продуктів залишатимуться стабільними. Аналітики «АПК-Інформ» відзначають фактори, які потенційно здатні вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює, що підвищення може відбуватися через активний експорт, обмежені продажі сировини агровиробниками та виробничі ризики.

Додатково на собівартість впливають дефіцит електроенергії, використання генераторів, логістичні складнощі та страхові платежі. Проте суттєвого подорожчання соціально важливих товарів очікувати не слід.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість зростає понад 15%, продавці повинні повідомляти споживачів за місяць, при підвищенні 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка обмежена 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області оцінюють як мінімальний. Місцевим радять планувати покупки, відстежувати ціни та зберігати спокій, щоб забезпечити безперебійне постачання необхідних товарів.

Регулярне планування і помірне поповнення запасів допомагає уникнути паніки та зберегти комфортні умови для життя в регіоні.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.