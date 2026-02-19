Подорожание продуктов в Одессе ощутили местные жители, ведь средние цены на базовые товары выросли за последние недели.

Подорожание продуктов в Одессе коснулось разных категорий товаров, сообщает Politeka.

По данным с официального сайта Минфина, средняя цена на свинину ошейок составляет 320,17 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены колеблются.

У Auchan мясо стоит 319,90 грн, у Megamarket – 309,00 грн, у Metro – 332,78 грн, а у Novus – 319,00 грн. Для сравнения, в январе средняя цена свинины составила 315,21 грн.

Ситуация в молочном отделе также демонстрирует подорожание продуктов в Одессе. Сыр жесткий Звени Гора голландский 45% теперь в среднем стоит 602,15 грн за килограмм.

Megamarket предлагает его по 637,50 грн., а Metro – по 566,80 грн. В январе средняя цена на этот товар была 539,04 грн, что свидетельствует об увеличении более чем на 60 грн в месяц.

Подорожание продуктов в Одессе коснулось и бакалеи. Гречка сейчас продается по средней цене 49,85 грн за килограмм. У Auchan ее стоимость составляет 41,90 грн, у Megamarket – 61,70 грн, у Metro – 47,90 грн, а у Novus – 47,89 грн.

Среднемесячный индекс потребительских цен на гречку в феврале 2026 года составил 102,55%, то есть средние цены выросли на 2,55% по сравнению с январем. Такие колебания особенно ощутимы для семей, регулярно покупающих крупы.

Эксперты объясняют поднятие ценников рядом факторов. Война значительно сократила поголовье скота и птицы, что повлияло на цены на мясо и яйца.

А логистические проблемы и увеличение стоимости транспортировки также способствуют росту ценников. К этому прилагается сложная экономическая ситуация и проблемы с электроэнергией.

