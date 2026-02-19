Подорожчання продуктів в Одесі відчули місцеві жителі, адже середні ціни на базові товари зросли протягом останніх тижнів.

Подорожчання продуктів в Одесі торкнулося різних категорій товарів, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, середня ціна на свинину ошийок нині складає 320,17 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни коливаються.

В Auchan м’ясо коштує 319,90 грн, у Megamarket – 309,00 грн, у Metro – 332,78 грн, а в Novus – 319,00 грн. Для порівняння, у січні середня ціна на свинину становила 315,21 грн.

Ситуація в молочному відділі також демонструє подорожчання продуктів в Одесі. Сир твердий Звени Гора голандський 45% тепер у середньому коштує 602,15 грн за кілограм.

Megamarket пропонує його по 637,50 грн, а Metro – по 566,80 грн. У січні середня ціна на цей товар була 539,04 грн, що свідчить про збільшення на понад 60 грн за місяць.

Подорожчання продуктів в Одесі торкнулося й бакалії. Гречка нині продається за середньою ціною 49,85 грн за кілограм. В Auchan її вартість становить 41,90 грн, у Megamarket – 61,70 грн, у Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн.

Середньомісячний індекс споживчих цін на гречку у лютому 2026 року склав 102,55%, тобто середні ціни зросли на 2,55% порівняно з січнем. Такі коливання особливо відчутні для сімей, які регулярно купують крупи.

Експерти пояснюють підняття цінників низкою факторів. Війна значно скоротила поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо вплинуло на ціни на м’ясо та яйця.

А логістичні проблеми та збільшення вартості транспортування також сприяють росту цінників. До цього додається складна економічна ситуація та проблеми з електроенергією.

