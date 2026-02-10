Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе снова доступны украинцам после возобновления работы одного из благотворительных проектов в городе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляют в рамках работы благотворительного проекта «Еда Жизнь», который с 5 января возобновил раздачу горячей пищи для нуждающихся в поддержке, сообщает Politeka.

Как говорится на их официальной Facebook-странице, помощь предоставляется ежедневно в определенное время по адресу на улице Водопроводной, 13, где можно получить горячую еду и теплые напитки.

Инициатива направлена, прежде всего, на внутренне перемещенных лиц и людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В благотворительном фонде "Гостиная хата" отмечают, что такая поддержка особенно важна в условиях длительной войны, когда многие вынуждены начинать жизнь с нуля в новом городе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе дополняются и другими видами помощи, которые центр предоставляет зарегистрированным переселенцам в соответствии с установленными правилами.

В частности, ранее в фонде сообщалось об обновлении условий выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в формате продовольственных наборов.

В соответствии с этими изменениями центр может выдать ограниченное количество наборов в день, а приоритет предоставляется вновь прибывшим внутренне перемещенным лицам с момента регистрации справки.

Помощь таким людям предоставляется раз в месяц в течение первых трех месяцев. Другие категории переселенцев могут получать наборы с меньшей периодичностью в зависимости от социального статуса и наличия подтверждающих документов.

Отдельно в фонде обращают внимание на условия для переселенцев из Херсона. Они могут получать продовольственные пакеты раз в два месяца как в центре "Гостиная хата", так и в Центре от херсонской общины "Свободные Вместе".

