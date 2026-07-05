Жителям советуют внимательно следить за новостями и планировать расходы, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области произошло с 2026 года, сообщает Politeka.

В регионе значительно увеличилась плата за доставку газа — тариф поднимают в несколько этапов, а в отдельных местностях повышение составит почти 190%, сообщает Телеканал D1 со ссылкой на expo.com.ua.

Украинцев предупреждают, что подорожание касается именно распределения газа от сетей в дома, несмотря на мораторий на повышение цены самого ресурса. Новые расценки уже направлены на рассмотрение НКРЭКУ и касаются всех операторов газораспределительных сетей в стране на 2026 год.

В среднем по Украине тариф вырос на 76%, однако в некоторых областях изменения будут значительно более существенными.

Закарпатский филиал ГРМУ повысила ставку только до 2,48 грн/куб. м, что составляет примерно 25% роста, а самым низким останется тариф Харьковского городского филиала — от 0,65 до 0,78 грн/куб. м после второго этапа повышения.

Стоимость газа как товара для бытовых потребителей пока остается неизменной – 7,96 грн за кубометр. Фиксированная цена будет действовать в течение всего периода военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты предупреждают: после окончания войны возможна корректировка тарифа на газ. В этом случае повышение тарифов на распределение станет лишь первой частью общего удорожания коммунальных услуг, что повлияет на семейные бюджеты.

Жителям советуют внимательно следить за новостями и планировать расходы, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области.

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