Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для населения за последние четыре с половиной года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области после решения исполнительного комитета Днепровского городского совета об установлении новой стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей КП «Днепропроводоканал», передает Politeka.

Новые расценки вступили в силу с 1 июля 2026 года.

Для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, тариф на водоснабжение составляет 18,44 грн. за кубометр без НДС или 22,13 грн. с НДС. Услуга водоотвода стоит 14,75 грн. без НДС, или 17,70 грн. с учетом налога. Общая стоимость двух услуг составляет 33,19 грн. без НДС и 39,83 грн. с НДС.

Для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, не относящихся к соответствующей сфере хозяйствования, действуют другие расценки. Централизованное водоснабжение обойдется в 39,25 грн за кубометр без НДС или 47,10 грн с НДС. Водоотвод установлен на уровне 29,02 грн. без НДС и 34,82 грн. с НДС. Совокупный тариф составляет 68,27 грн. без НДС, или 81,92 грн. за кубометр с НДС.

В КП "Днепропроводоканал" отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало первым для населения за последние четыре с половиной года. Необходимость пересмотра объясняют существенным увеличением затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда, уплату единого социального взноса, аварийные ремонты, закупку воды, реагентов и других составляющих необходимых для бесперебойной работы предприятия.

Жители призывают учесть обновленные расценки при планировании семейного бюджета и своевременно оплачивать полученные услуги. Также предприятие рекомендует установить индивидуальные счетчики, чтобы оплачивать только фактически использованные объемы воды и контролировать расходы.

Ознакомиться с полным текстом решения исполнительного комитета можно на официальном сайте Днепровского городского совета. Документ содержит подробные расчеты и условия применения новых тарифов.

Источник: Днепроводоканал

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