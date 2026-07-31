Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается, пишет Politeka.net.

В Павлограде готовятся новые расценки на водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов, а жители Кривого Рога уже получают счета с обновленными суммами.

Проект решения об изменении стоимости услуг рассматривает исполнительный комитет Павлоградского городского совета . Документ предусматривает установление тарифа на централизованное водоснабжение в размере 84,01 гривны за кубометр, а на водоотвод – 29,46 гривны. Оба показателя уже учитывают НДС.

Отдельно планируется скорректировать оплату за управление бытовыми отходами, которую обеспечивает предприятие «ЭКО-КОММУНТРАНС». Если проект будет поддержан, новые расценки начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Перед введением изменений коммунальное предприятие должно официально уведомить потребителей. Оплату будут начисляться только за фактически предоставленные услуги, а в случае нарушения установленных стандартов качества закон разрешает произвести перерасчет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом активного обсуждения в Кривом Роге. После увеличения стоимости водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр часть горожан обратила внимание на существенный рост сумм в платежках.

В « Кривбассводоканале » объяснили, что в отдельных случаях конечные начисления могут включать предварительную задолженность или корректировку за прошлые периоды. Именно поэтому потребителям советуют обращаться к предприятию для получения подробных разъяснений.

В то же время, законность новых расценок оспаривают в суде. После их введения жители зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть соответствующее решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов судебного разбирательства и будущих решений местных властей, которые определят порядок применения обновленных тарифов для населения.

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