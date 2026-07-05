Мешканцям радять уважно стежити за новинами та планувати витрати, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області відбулося з 2026 року, повідомляє Politeka.

У регіоні значно зросла плата за доставку газу — тариф піднімають у кілька етапів, а в окремих місцевостях підвищення сягне майже 190%, повідомляє Телеканал D1 із посиланням на expo.com.ua.

Українців попереджають, що подорожчання торкається саме розподілу газу від мереж до домівок, попри мораторій на підвищення ціни самого ресурсу. Нові розцінки вже надіслані на розгляд НКРЕКП і стосуються всіх операторів газорозподільних мереж у країні на 2026 рік.

У середньому по Україні тариф зріс на 76%, проте у деяких областях зміни будуть значно суттєвішими.

Закарпатська філія ГРМУ підвищила ставку лише до 2,48 грн/куб. м, що становить приблизно 25% зростання, а найнижчим залишиться тариф Харківської міської філії — від 0,65 грн до 0,78 грн/куб. м після другого етапу підвищення.

Вартість газу як товару для побутових споживачів поки що залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Фіксована ціна діятиме протягом усього періоду воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти попереджають: після закінчення війни можливе коригування тарифу на сам газ. У такому разі підвищення тарифів на розподіл стане лише першою частиною загального подорожчання комунальних послуг, що вплине на сімейні бюджети.

Мешканцям радять уважно стежити за новинами та планувати витрати, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області.

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