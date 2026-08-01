Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области объясняют, прежде всего, ростом себестоимости работы водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области становится актуальным для жителей Львова с 1 августа, пишет Politeka.net.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новую стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода. В мэрии уверяют, что даже после пересмотра львовский тариф останется одним из самых низких среди областных центров страны.

С начала августа за кубометр водоснабжения потребители будут платить 36,04 грн., за водоотвод — 20,34 грн. Общая стоимость составляет 56,38 грн за кубометр.

Предыдущий тариф действовал с 2022 года. За это время существенно подорожали электроэнергия, горючее, реагенты, техническое обслуживание оборудования и оплата труда. Именно рост производственных затрат стал главной причиной пересмотра.

В ЛГКП «Львовводоканал» объяснили, что новые поступления не предусматривают финансирование масштабных инвестиций или модернизации. Все средства планируется направить на обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотвода.

Для человека, использующего около трех кубометров воды в месяц, расходы вырастут примерно на 92 гривны. Если домохозяйство потребляет девять кубометров, то ежемесячный платеж увеличится ориентировочно на 275 гривен. Окончательная сумма будет зависеть от показателей счетчика.

Мэр Андрей Садовый отметил, что предыдущая стоимость более четырех лет не покрывала даже базовых производственных потребностей предприятия. По его словам, утвержденный расчет минимально необходим для бесперебойного обеспечения города питьевой водой.

Особенностью Львова остается сложная система подачи воды. Через значительные расстояния ресурс транспортируют по магистральным трубопроводам, что требует постоянных затрат на электроэнергию, обслуживание сетей и поддержание оборудования в надлежащем состоянии.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области объясняют, прежде всего, ростом себестоимости работы водоканала. На предприятии отмечают, что использование полученных средств будет контролировать наблюдательный совет, а руководство будет регулярно отчитываться об основных статьях расходов.

В городском совете также напомнили, что жители с невысокими доходами могут оформить жилищную субсидию. Для тех, кто уже получает государственную помощь, пересчет будет произведен автоматически без дополнительных обращений.

Параллельно «Львовводоканал» продолжает обновление инженерных сетей. Сейчас идет замена магистрального водопровода западной группы водозаборов, а также реконструкция участка на улице Зеленой. За последние годы темпы обновления трубопроводов во Львове увеличились почти втрое.

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