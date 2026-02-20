Работа для пенсионеров в Николаеве остается востребованной, поскольку местные предприятия предлагают вакансии с официальным оформлением, стабильной оплатой и комфортными условиями труда, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений – бухгалтерская должность в Николаевском профессиональном промышленном лицее. Специалисты работают с первичной документацией, пользуются бухгалтерскими программами и обеспечивают ведение учета в соответствии с законодательством. Заработная плата составляет около 12 000 гривен с премиями, а вакансию допускают людей с инвалидностью и пенсионеров.

В строительной и деревообрабатывающей отрасли компания «Мебель-Арт» ищет охранников-кочегаров. Сотрудники обслуживают твердотопливные котлы, контролируют исправность оборудования и обеспечивают охрану территории. График работы – посменный: 24 часа через 24 часа. Заработная плата – 13 000 гривен с авансом и своевременной выплатой. Компания гарантирует комфортные условия, теплые помещения, кофемашину и микроволновку.

Корпорация "Промстан" предлагает работу землекопам и разнорабочим на металлообрабатывающих объектах в Николаеве. Работники выполняют задачи по прокладке трубопроводов и работе у техники. Заработок может достигать 45000 гривен с возможностью ежедневного получения части дохода.

Таким образом, работа для пенсионеров в Николаеве включает различные направления — от бухгалтерии и охраны до физических работ, что позволяет старшему поколению оставаться активными, получать стабильный доход и поддерживать вовлеченность в профессиональной жизни.

