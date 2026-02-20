Робота для пенсіонерів у Миколаєві охоплює різні напрямки.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві залишається затребуваною, оскільки місцеві підприємства пропонують вакансії з офіційним оформленням, стабільною оплатою та комфортними умовами праці, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій — бухгалтерська посада у Миколаївському професійному промисловому ліцеї. Спеціалісти працюють із первинною документацією, користуються бухгалтерськими програмами та забезпечують ведення обліку відповідно до законодавства. Заробітна плата становить близько 12 000 гривень із преміями, а до вакансії допускають людей з інвалідністю та пенсіонерів.

У будівельній та деревообробній галузі компанія «Мебель-Арт» шукає охоронців-кочегарів. Працівники обслуговують твердопаливні котли, контролюють справність обладнання та забезпечують охорону території. Графік роботи — позмінний: 24 години через 24 години. Заробітна плата — 13 000 гривень із авансом і своєчасною виплатою. Компанія гарантує комфортні умови, теплі приміщення, кава-машину та мікрохвильовку.

Корпорація «Промстан» пропонує роботу землекопам та різноробочим на металообробних об’єктах у Миколаєві. Працівники виконують завдання із прокладання трубопроводів та роботи біля техніки. Заробіток може досягати 45 000 гривень із можливістю щоденного отримання частини доходу.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Миколаєві охоплює різні напрямки — від бухгалтерії та охорони до фізичних робіт, що дозволяє старшому поколінню залишатися активними, отримувати стабільний дохід та підтримувати залученість у професійному житті.

