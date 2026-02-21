Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагается с целью обеспечить безопасное и комфортное проживание.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области доступно для переселенцев на период войны, сообщает Politeka.

Актуальные предложения размещены на сайте "Помогай"

Больше всего вариантов предлагают в Золотоношском, Звенигородском и Уманском районах, включая дома и гостиничные комнаты.

В Золотоношском районе готовы принять семью пенсионного возраста, без вредных привычек. Дом ухоженный, площадью 48 м², с газовым отоплением, печью и печкой. Помещение включает в себя кухню, зал и спальню, подведена холодная вода, во дворе — колодец с насосом, летний душ и хозяйственные постройки. Для проживающих доступен сад, огород, а в селе есть школа, больница, детсад, аптеки и магазины.

В Ольховке предлагается дом с тремя комнатами, печным отоплением и водой из колодца. Жилье бесплатное, коммунальные расходы ограничиваются электричеством. Помещение нуждается в косметическом ремонте, который владельцы готовы организовать за собственные средства. Вблизи пруда позволяет рыбалку и отдых на свежем воздухе.

В Уманском районе предоставляют комнаты в отеле со всеми удобствами на длительный срок. Проживание предусматривает легкую работу по поддержанию чистоты, а также доступ в школу, детсад, магазин, поликлинику и почтовое отделение. По желанию можно использовать огород, подвальные помещения для хранения продуктов или даже организовать небольшой бизнес.

