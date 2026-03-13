Вступило в силу подорожание проезда в Винницкой области на маршруте «Винница-Казатин», сообщает Politeka.

Билет теперь стоит 120 гривен из-за роста цен на горючее, техобслуживание и другие составляющие тарифа.

Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос объяснил, что цена в этом направлении долгое время оставалась неизменной. Средний тариф в регионе составляет 2,40 гривны за километр, а расстояние между городами – 85 км. До повышения билет был одним из самых доступных по сравнению с другими маршрутами.

Для сравнения, поездка из Винницы в Хмельник (63 км) теперь стоит 161 гривну. Перевозчики отмечают, что тариф на «Винница-Казатин» повышается постепенно во избежание резкой финансовой нагрузки на пассажиров.

Подорожание проезда в Винницкой области уже применено, так что жителям советуют учитывать новые расценки при планировании поездок. Руководство подчеркивает, что изменения направлены не на рост прибыли, а на поддержку маршрутов в надлежащем состоянии и обеспечение регулярных отправлений.

Эксперты советуют заранее проверять актуальные тарифы, особенно на популярных направлениях во избежание недоразумений и задержек. Пассажирам, регулярно пользующимся маршрутом между Винницей и Казатином, придется привыкать к новым ценам и планировать бюджет с учетом увеличенных расходов.

Совет для поездок: покупать билеты заранее и учитывать повышение стоимости, чтобы путешествие оставалось комфортным и без стресса.

Жителям рекомендуют следить за обновлением, чтобы полностью учитывать удорожание проезда в Винницкой области и планировать поездки без неприятных сюрпризов.

