Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​вакансиями с разным уровнем оплаты и условиями труда, сообщает Politeka.

На сайте поиска работы work.ua регулярно появляются новые предложения для пенсионеров в Запорожье в разных сферах: от торговли до производства.

Одно из предложений — вакансия охранника в сети супермаркетов «Сільпо». В компании отмечают, что работник отвечает за порядок и безопасность в магазине.

Среди основных обязанностей: контроль ситуации в торговом зале, предупреждение конфликтов и нарушений и соответствующая документация.

Работодатель ищет внимательных и ответственных людей, которые могут спокойно реагировать в разных ситуациях и заботиться о порядке. Работникам обещают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, поддержку при адаптации.

Еще одно предложение касается работы для пенсионеров в Запорожье продавцом продовольственных товаров. Заработная плата может составлять от 18000 до 36000 грн.

Работодатель сообщает, что магазин работает посменно круглосуточно, а детали графика обсуждаются индивидуально.

Основные обязанности включают консультирование покупателей по ассортименту товаров, приему и выкладке продукции на полки, контроль сроков годности и обслуживания клиентов на кассе.

Наиболее высокооплачиваемой среди проанализированных стала вакансия портного в экспериментальный цех в компании «МИК, ООО». Заработная плата в этой должности может составлять от 35 000 до 40 000 грн.

Предприятие расширяет свой экспериментальный цех и ищет работников, умеющих пользоваться швейным оборудованием.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.