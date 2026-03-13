Работа для пенсионеров в Запорожье представлена вакансиями с разным уровнем оплаты и условиями труда, сообщает Politeka.
На сайте поиска работы work.ua регулярно появляются новые предложения для пенсионеров в Запорожье в разных сферах: от торговли до производства.
Одно из предложений — вакансия охранника в сети супермаркетов «Сільпо». В компании отмечают, что работник отвечает за порядок и безопасность в магазине.
Среди основных обязанностей: контроль ситуации в торговом зале, предупреждение конфликтов и нарушений и соответствующая документация.
Работодатель ищет внимательных и ответственных людей, которые могут спокойно реагировать в разных ситуациях и заботиться о порядке. Работникам обещают официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, поддержку при адаптации.
Еще одно предложение касается работы для пенсионеров в Запорожье продавцом продовольственных товаров. Заработная плата может составлять от 18000 до 36000 грн.
Работодатель сообщает, что магазин работает посменно круглосуточно, а детали графика обсуждаются индивидуально.
Основные обязанности включают консультирование покупателей по ассортименту товаров, приему и выкладке продукции на полки, контроль сроков годности и обслуживания клиентов на кассе.
Наиболее высокооплачиваемой среди проанализированных стала вакансия портного в экспериментальный цех в компании «МИК, ООО». Заработная плата в этой должности может составлять от 35 000 до 40 000 грн.
Предприятие расширяет свой экспериментальный цех и ищет работников, умеющих пользоваться швейным оборудованием.
