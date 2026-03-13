Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начали начисляться в соответствии с изменениями, внесенными законом «О Госбюджете-2026», сообщает Politeka.
Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, поднялся до 1 038 грн. В прошлом году сумма составила 944,4 грн.
С повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 грн поддержка выросла на 93,6 грн, что помогает покрыть расходы на повседневную жизнь и уход.
Право на получение доплаты имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе за медицинскими рекомендациями и не имеющие трудоспособных родственников для обеспечения своих нужд.
Надбавка не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие виды государственных выплат. Доплаты пенсионерам в Полтавской области предусматривают прохождение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), которая оценивает состояние здоровья и подтверждает необходимость помощи.
Для оформления ежемесячной выплаты следует обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в органы Пенсионного фонда с пакетом документов.
Необходимые бумаги: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода и подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки Пенсионный фонд назначает соответствующую сумму.
Также следует отметить, что специалисты советуют подготовить документы заранее и уточнять график работы ЛКК, чтобы ускорить процесс начисления надбавки. Это особенно важно для живущих самостоятельно и не может получить поддержку от родственников.
Последние новости Украины:
