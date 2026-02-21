Безкоштовне житло для ВПО в Черкаській області пропонується з метою забезпечити безпечне та комфортне тимчасове проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Черкаській області доступне для переселенців на період війни, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщені на сайті "Допомагай"

Найбільше варіантів пропонують у Золотоніському, Звенигородському та Уманському районах, включно з будинками та готельними кімнатами.

У Золотоніському районі готові прийняти сім’ю пенсійного віку, без шкідливих звичок. Будинок доглянутий, площею 48 м², з газовим опаленням, піччю та грубкою. Приміщення включає кухню, залу та спальню, підведена холодна вода, на подвір’ї — колодязь із насосом, літній душ і господарчі споруди. Для проживаючих доступний сад, город, а в селі є школа, лікарня, дитсадок, аптеки та магазини.

У Вільховці пропонують будинок із трьома кімнатами, пічним опаленням та водою з колодязя. Житло безкоштовне, комунальні витрати обмежуються електрикою. Приміщення потребує косметичного ремонту, який власники готові організувати за власні кошти. Поблизу ставка, що дозволяє риболовлю та відпочинок на свіжому повітрі.

В Уманському районі надають кімнати в готелі з усіма зручностями на довгостроковий термін. Проживання передбачає легку роботу з підтримки чистоти, а також доступ до школи, дитсадка, магазину, поліклініки та поштового відділення. За бажанням можна використовувати город, підвальні приміщення для зберігання продуктів або навіть організувати невеликий бізнес.

