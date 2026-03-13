Подорожание проезда в Харькове затрагивает только частные маршрутки, муниципальные маршруты остаются доступными для всех жителей.

Подорожание проезда в Харькове начинается с середины марта и в основном касается маршруток частных перевозчиков, пишет Politeka.net.

Основная причина повышения – рост стоимости дизельного топлива, что влияет на себестоимость перевозок.

С 12 марта тариф на маршрутах компании «С-Аурум», перевозящей пассажиров от станции метро «Холодная гора», вырос с 25 до 30 гривен за поездку.

С 15 марта поездки в маршрутках перевозчика «Экспресс», обслуживающего центр города и Холодную Гору, также будут стоить 30 гривен.

С 22 марта подорожает проезд в маршрутках «Трансмейл-2012», курсирующих в ближние пригороды и Малую Роган. Тариф составит от 35 до 40 гривен за поездку в зависимости от маршрута.

Коммунальный транспорт Харькова — метро, ​​трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы остаются без изменений, и пассажиры продолжают пользоваться ими по прежней цене или бесплатно там, где предусмотрено.

В настоящее время самые высокие тарифы в Украине действуют во Львове и среди частных перевозчиков прифронтового Харькова. Во Львове одна поездка в маршрутке стоит 25 гривен при оплате наличными.

Удорожание проезда в Харькове затрагивает только частные маршрутки, муниципальные маршруты остаются доступными для всех жителей.

Жителям советуют заранее планировать поездки во избежание неожиданных расходов. Также можно пользоваться муниципальным транспортом, где тарифы остаются неизменными или оплачивать проезд бесконтактно, чтобы ускорить посадку. Кроме того, целесообразно проверять актуальные объявления перевозчиков по изменению маршрутов и времени движения.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.