Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області впроваджується за сприяння Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується через благодійний фонд «Карітас Львів УГКЦ» у межах програми підтримки людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Осередком ініціативи став Центр життєстійкості «Сильні разом», де зосередилися на психологічній підтримці та розвитку навичок самодопомоги.

Учасникам пропонують тренінги зі зниження стресу, практичні вправи для відновлення емоційної рівноваги та групові заняття взаємопідтримки. Формат передбачає індивідуальні зустрічі й спільні обговорення.

У центрі працюють психолог, соціальний спеціаліст і менеджер програм. Фахівці супроводжують відвідувачів, допомагають зміцнити внутрішні ресурси та налагодити комунікацію з оточенням.

Окремий напрям охоплює навчальні заходи для працівників соціальної, медичної й освітньої сфер, а також представників громадських і релігійних організацій. Це розширює коло спеціалістів, здатних ефективно реагувати на кризові ситуації.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області впроваджується за сприяння Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Програма спрямована на відновлення психологічної стійкості, зменшення тривожності та формування відчуття стабільності у повсякденні.

Актуальні повідомлення про заходи та консультації публікують на офіційних ресурсах фонду, де можна дізнатися про умови участі та графік роботи.

Організатори наголошують, що участь у програмі є безкоштовною та відкритою для всіх, хто потребує підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни