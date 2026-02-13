Дефицит продуктов во Львовской области связан прежде всего с нехваткой ржи, а не с общим недостатком продовольствия.

Дефицит продуктов во Львовской области становится заметным из-за резкого сокращения запасов ржи на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Нехватка сырья уже влияет на стоимость хлебобулочных изделий. В пекарнях фиксируют рост расходов, что постепенно отражается на ценниках.

Директор Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский сообщает: в 2025–2026 годах большинство предприятий вынуждены будут закупать зерно за границей из-за почти отсутствующих внутренних резервов. На рынке уже появилась импортная ржаная мука из Польши и балтийских стран. Закупка по внешним контрактам повышает себестоимость производства.

Аграрии все чаще отказываются от выращивания этой культуры из-за более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы. Часть хозяйств переходит в более рентабельные направления. Дополнительным фактором стало прекращение поставок из Беларуси, ранее частично покрывавших потребность, а также усложнение логистики.

Цена тонны ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в прошлом году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Мука подорожала с 10 до 18–20 тысяч гривен. По оценкам участников рынка, хлеб может стоить 40-50 гривен в единицу. Некоторые производители рассматривают возможность временной паузы в работе из-за снижения маржинальности.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области связан прежде всего с нехваткой ржи, а не с общим недостатком продовольствия. Остальные категории остаются доступными.

Жителям советуют следить за ситуацией, планировать закупки заранее и избегать ажиотажа. Умеренное формирование запасов поможет сохранить стабильность расходов и избежать излишней нагрузки на семейный бюджет.

