Дефіцит продуктів в Львівській області стає помітним через різке скорочення запасів жита на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Нестача сировини вже впливає на вартість хлібобулочних виробів. У пекарнях фіксують зростання витрат, що поступово відображається на цінниках.

Директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомляє: у 2025–2026 роках більшість підприємств змушені будуть закуповувати зерно за кордоном через майже відсутні внутрішні резерви. На ринку вже з’явилося імпортне житнє борошно з Польщі та балтійських країн. Закупівля за зовнішніми контрактами підвищує собівартість виробництва.

Аграрії дедалі частіше відмовляються від вирощування цієї культури через нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара проти 60 у пшениці. Частина господарств переходить на більш рентабельні напрямки. Додатковим чинником стало припинення поставок з Білорусі, які раніше частково покривали потребу, а також ускладнення логістики.

Ціна тонни жита зросла з 6–7 тисяч гривень торік до 12–14 тисяч у травні 2025 року. Борошно подорожчало з 10 до 18–20 тисяч гривень. За оцінками учасників ринку, хліб може коштувати 40–50 гривень за одиницю. Деякі виробники розглядають можливість тимчасової паузи у роботі через зниження маржинальності.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів в Львівській області пов’язаний передусім із браком жита, а не з загальною нестачею продовольства. Інші категорії залишаються доступними.

Мешканцям радять стежити за ситуацією, планувати закупівлі заздалегідь та уникати ажіотажу. Помірне формування запасів допоможе зберегти стабільність витрат і уникнути зайвого навантаження на сімейний бюджет.

