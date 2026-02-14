Новая система оплаты проезда в Хмельницком охватывает все виды городского транспорта и приготовлена ​​для полной цифровизации процесса.

Новая система оплаты проезда уже начала работу в Хмельницком, сообщает Politeka.

В транспорте Хмельницкого полностью откажутся от оплаты наличными. По словам заместителя городского головы, в ближайшее время в общественном транспорте, включая маршрутки, планируют ввести только электронную оплату проезда. Пассажирам советуют адаптироваться к переменам уже сейчас.

Наличные деньги в городских автобусах и маршрутках могут остаться в прошлом. В городском совете сообщили, что в перспективе рассчитаться купюрами за проезд станет невозможно.

Об этом рассказал заместитель городского головы Николай Ваврищук. Он уточнил, что крупногабаритный транспорт практически полностью оборудован системами безналичной оплаты.

«Крупногабаритные сегодня обеспечены на 99%, можно сказать, на 100%. Возможно, где-то есть отдельные технические моменты, но, по сути, все автобусы имеют такую ​​возможность» , — отметил чиновник.

Пассажиры могут оплачивать проезд по электронному билету, банковской карте или смартфону. В ближайшее время аналогичную систему внедрят и в малых маршрутках.

«То же будет в ближайшее время весной с малыми маршрутками. Мы дадим возможность людям пользоваться электронными средствами оплаты» , – пояснил Николай Ваврищук.

В то же время, по словам заместителя городского головы, количество пассажиров, пользующихся карточками, пока меньше, чем ожидали в городском совете.

«Для меня было удивлением, что не так много людей пользуются карточками. Я думал, что мы легко достигнем 40–50%. Сегодня этот показатель меньше, чем мы ожидали» , - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что переход на безналичную оплату — это не только вопрос удобства, но и контроль. «Это помогает нам больше в контроле, больше в понимании, сколько сегодня льготников, сколько людей в целом пользуется транспортом», — подчеркнул Ваврищук. По его словам, город постепенно движется к полному отказу от наличных денег в транспорте.

«Должны понимать, что в ближайшее время возможности рассчитаться наличными вообще не будет. Поэтому рекомендую всем пользоваться картами, адаптироваться уже сейчас. Это действительно удобно», — подытожил заместитель городского головы.

Таким образом новая система оплаты проезда в Хмельницком постепенно охватывает все виды городского транспорта и приготовлена ​​для полной цифровизации процесса.

