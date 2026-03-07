Существует вероятность, что завершение отопительного сезона в Одессе состоится несколько раньше обычного.

В этом году запланированное завершение отопительного сезона в Одессе сопровождается особыми трудностями из-за частых обстрелов энергетической инфраструктуры, сообщает Politeka.net.

Местные жители несколько дней оставались без света и тепла, что усложняло бытовые нужды и создавало дополнительные риски для здоровья.

В условиях низких температур одесситы вынуждены были использовать временные методы утепления квартир, частично компенсировавшие отсутствие централизованного отопления.

В настоящее время точная дата завершения отопительного сезона в Одессе в 2026 году неизвестна, ведь окончательное решение зависит от фактических погодных показателей. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830 отопление отключают, если среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

В прошлом году отопительный сезон завершался 31 марта. Тогда распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова № 173 все руководители предприятий, на балансе которых находились системы централизованного теплоснабжения, должны были обеспечить отключение отопления и начать плановые работы по ремонту тепловых сетей.

Одесса расположена на юге страны, поэтому климат здесь более мягкий, чем в большинстве областей. Из-за этого отопление в городе можно выключить чуть раньше или одновременно с концом марта. Синоптики прогнозируют, что весна 2026 года будет теплее средней нормы, поэтому существует вероятность, что завершение отопительного сезона в Одессе состоится чуть раньше обычного.

Таким образом, жители могут ориентироваться на то, что завершение отопительного сезона в этом году состоится ориентировочно в конце марта, а окончательное решение будет приниматься соответствующими службами городского совета с учетом реальных погодных условий.

Жителям Одессы советуют следить за официальными сообщениями, чтобы получить информацию об отключении тепла и планах работ по ремонту тепловых сетей.

